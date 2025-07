Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses hellgrauen E-Bikes der Marke Victoria (5.6 Trekking).

Das Fahrrad wurde am 09.06.2025 an der Leinstraße in Nienburg aufgefunden.

Sollte Ihnen dieses Fahrrad nachweislich gehören, können Sie sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 92120 melden.

Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)