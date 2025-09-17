Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bayern: München eröffnet neues Anker-Zentrum in ehemaligem Hotel

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 16:04 durch Sanjo Babić
Bild: Peter Smola / pixelio.de
BILD dokumentiert die Eröffnung eines neuen Anker-Zentrums in München; die Einrichtung entstand in einem früheren Hotel. Der Bayerische Rundfunk und dpa-Berichte zeigen seit Monaten den Trend zu Umwidmungen größerer Immobilien.

Mit 328 Zimmern auf elf Etagen und Infrastruktur für Registrierung, Versorgung und Verwaltung nimmt die neue Einrichtung den Betrieb auf. Die Staatsregierung sieht darin einen Baustein für schnellere Verfahren, Kritiker warnen vor sozialer Isolation. 

In München reagiert man damit auf Schwankungen bei Zugangszahlen und Belegungen in Oberbayern. Das Zentrum ist eines von mittlerweile acht bayerischen Anker-Standorten.

