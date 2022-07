Hamm-Uentrop: Brand von 220 Heuballen

Am späten Dienstagabend, 19. Juli, gerieten auf einem Feld am Nieliesberg, Ecke Ziegeleistraße, zahlreiche Heuballen in Brand. Ein Zeuge bemerkte gegen Mitternacht die Flammen und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Neben den etwa 220 gestapelten Rundballen wurde auch ein Ballenwagen durch die Flammen beschädigt. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis zum Vormittag an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40000 Euro. Die Polizei Hamm hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an [email protected] entgegengenommen. (hei) Quelle: Polizeipräsidium Hamm (ots)