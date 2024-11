Baden-Württemberg: Streit unter Lkw-Fahrern endet tödlich

In der Gemeinde Oberrot im baden-württembergischen Landkreis Schwäbisch Hall ist am Samstagabend ein Streit zwischen vier Lkw-Fahrern eskaliert - mit tödlichem Ausgang.

Der Konflikt auf einem Parkplatz hatte sich gegen 20:15 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelt, bei der ein 34-jähriger Mann tödlich verletzt wurde, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er verstarb noch vor Ort an seinen Verletzungen.



Die drei anderen beteiligten Männer im Alter von 41, 35 und 45 Jahren konnten vor Ort durch die Polizei festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten noch an. Zu den weiteren Hintergründen wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur