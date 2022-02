Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach Informationen der „Berliner Zeitung“ (BZ) beim Einkaufen in einem Feinkost-Supermarkt in Charlottenburg beklaut worden.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News" zu lesen: "Demnach wurde Merkel das Portemonnaie am Donnerstag gestohlen. Dabei wurde die Ex-Kanzlerin von mindestens einem Leibwächter vom Bundeskriminalamt (BKA) begleitet. In der gestohlenen Geldbörse befanden sich Personalausweis, EC-Karte, Führerschein und Bargeld.

Auch die Polizei bestätigte gegenüber der BZ, dass einer 67-jährigen Frau am Donnerstag gegen 11.40 Uhr (Ortszeit) in einem Supermarkt die Geldbörse gestohlen wurde. Anstatt die Polizei zu alarmieren, begab sich Merkel nach dem Diebstahl selbst zum Polizeiabschnitt 53 an der Friedrichstraße und erstattete Anzeige wegen Diebstahls."

Quelle: SNA News (Deutschland)