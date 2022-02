Mechernich: Mit "Mofa" vor der Polizei geflohen

Am frühen Dienstagmorgen (04.40 Uhr) fiel einer Polizeistreife ein Mofa auf der Bundesstraße 266 aus Wißkirchen kommend auf. Der Fahrzeugführer bog in der Folge auf die Landstraße 11 zum Industriegebiet Obergartzem ab. Um das Zweirad einer polizeilichen Kontrolle zu unterziehen wollten die Polizeibeamten das Fahrzeug anhalten.

Dies erkannte der Fahrer offensichtlich und beschleunigte seine Fahrt. Mit Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h versuchte der Fahrer sich einer Kontrolle zu entziehen. Die in der Folge gegebenen Anhaltezeichen der Polizei ignorierte der Fahrer und flüchtete weiter über eine rotlichtzeigende Ampel an der Bundesstraße 266 in Richtung Enzen.



Auf dem Parkplatz der Hochwaldmilchfabrik musste er aufgrund eines technischen Defekts sein Fahrzeug stoppen. Nun wurde eine Kontrolle des Fahrzeuges sowie seines Fahrers durchgeführt. Ein Alkoholtest beim 19-Jährigen aus Euskirchen verlief negativ. Bei dem Zweirad handelt es sich ursprünglich um ein Mofa. Durch mehrere Veränderungen sind nach Aussage des 19-Jährigen jedoch Geschwindigkeiten bis 170 km/ möglich. Bei weiteren Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der 19-Jährige weder über eine Prüfbescheinigung noch eine anderweitige Fahrerlaubnis verfügt. Auch war das Fahrzeug nicht versichert.

Die Beleuchtungseinrichtungen waren durch den Euskirchener entfernt worden. Individualnummern hatte er ebenfalls entfernt. Das Fahrzeug wurde zur weiteren technischen Untersuchung sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Über das Ergebnis der technischen Untersuchung wird nachberichtet.



Quelle: Kreispolizeibehörde Euskirchen (ots)