Wakendorf II: Schwerer Verkehrsunfall auf der Henstedter Straße Ortsausgang

Am Freitagmorgen, dem 01. November 2024 kam es gegen 08:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Henstedter Straße in Wakendorf II, bei dem ein PKW Fahrer frontal mit einem entgegenkommenden LKW zusammenstieß.

Gegen 08:30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Wakendorf II, Nahe und Wilstedt (OD) mit dem Einsatzstichwort "TH G Y" (Technische Hilfeleistung, größer Standard, Menschenleben in Gefahr) in die Henstedter Straße, Ortsausgang Wakendorf II Richtung Henstedt-Ulzburg, alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war noch eine Person in einem PKW eingeklemmt. Der mitbeteiligte Lastkraftwagen, beladen mit Verpackungsmaterial, geriet bei dem Unfall auf die Bankette der Fahrbahn und kam anschließend auf der Gegenspur mit der Front im Graben zum Stehen, so dass die komplette Fahrbahn blockiert war.

Der Rettungsdienst entschied zusammen mit der Feuerwehr, aufgrund der Schwere der Verletzungen, die Person im PKW per Sofortrettung aus dem PKW zu retten. Nach der Behandlung im Rettungswagen wurde die verletzte Person mit einem parallel alarmierten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des LKW wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, den Brandschutz zu sichern und auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen. Dadurch, dass der Tank des LKW durch den Unfall beschädigt wurde, liefen mehrere Liter Dieselkraftstoff aus. Dieser wurde aufgefangen und mit Hilfe der Gefahrguterkundungseinheit Itzstedt in entsprechende Behälter umgefüllt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger zur Einsatzstelle bestellt. Die Bergung des LKW wird noch längere Zeit andauern, die Henstedter Straße ist aktuell noch voll gesperrt.

Die Feuerwehr war mit knapp 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Wakendorf II Freiwillige Feuerwehr Nahe Freiwillige Feuerwehr Wilstedt (OD) Gefahrguterkundungseinheit Amt Itzstedt Kreisfeuerwehrverband Segeberg: zwei Pressesprecher Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt Rettungshubschrauber Christoph 67 Polizei Segeberg und Pinneberg

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Segeberg (ots)