Rallye Großbritannien: Spiel, Satz und WRC 2 Pro-Titel* für SKODA Werksfahrer Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen

Das SKODA Werksteam Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) gewann die Kategorie WRC 2 Pro bei der Rallye Großbritannien (3. bis 6. Oktober 2019). Im SKODA FABIA R5 evo sicherten sich die beiden Finnen damit bereits zwei Läufe vor dem Saisonfinale die Fahrertitel in der WRC 2 Pro-Kategorie*.

Dank weiterer Meisterschaftspunkte, die ihre Teamkollegen Jan Kopecky (CZE) und Beifahrer Jan Hlousek (CZE) mit dem zweiten Platz in der Kategorie eroberten, baut SKODA Motorsport die Führung in der Herstellerwertung der WRC 2 Pro-Kategorie weiter aus.

Bei der Rallye Großbritannien bestimmten Kalle Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen im SKODA FABIA R5 evo vom Start weg das Geschehen in der WRC 2 Pro-Kategorie. Lediglich ein Reifenschaden in der zweitletzten Wertungsprüfung am Freitag kostete vorübergehend die Führung, die sie am Samstagmorgen direkt wieder zurückerobern und bis ins Ziel behaupten konnten. Für die Finnen war es nach WRC 2 Pro-Siegen bei den WM-Läufen in Chile, Portugal, Sardinien und Finnland bereits der fünfte Platz eins in der Kategorie. Mit einer Gesamtpunktzahl von 176 können sie bei zwei noch verbleibenden WM-Rallyes in Spanien und Australien in der WRC 2 Pro-Meisterschaft nicht mehr eingeholt werden.

Trotz eines Reifenschadens und eines Überschlags eroberten Jan Kopecky und Beifahrer Jan Hlousek den zweiten Platz in der WRC 2 Pro-Kategorie und sorgten mit zusätzlichen WM-Punkten dafür, dass SKODA Motorsport die Führung in der Herstellerwertung weiter ausbauen konnte.

Beide Werksteams trugen ihre SKODA FABIA R5 evo förmlich über die fünf Wertungsprüfungen des Sonntags, die über 38,42 Wettbewerbskilometer führten. "Es ging einfach darum, die Prüfungen zu genießen und das Auto sicher ins Ziel zu bringen", beschrieb Kalle Rovanperä. Gesagt, getan - auf dem Podium in Llandudno wurden Rovanperä und Halttunen vom SKODA Motorsport Team für den WRC 2 Pro-Sieg und den vorzeitigen Gewinn der Fahrertitel begeistert gefeiert.

"Das ist einfach ein großartiger Tag für uns alle. Ich danke Kalle und Jonne, beiden Jans, dem ganzen Team mit Ingenieuren und Mechanikern sowie allen, die uns unterstützt und diesen Erfolg erst möglich gemacht haben. Ich bin glücklich, dass wir diese schwierige Veranstaltung so hervorragend meistern konnten und unser SKODA FABIA R5 evo keinerlei Schwächen gezeigt hat", freute sich SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek.

*vorbehaltlich der offiziellen Bekanntgabe durch die FIA

Endergebnis Rallye Großbritannien (R5-Fahrzeuge)

1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), SKODA FABIA R5 evo, 3:11.49,1 Stunden*** 2. P. Solberg/Mills (NOR/GBR), VW Polo GTI R5, +45,0 Sek.** 3. Cave/Furniss (GBR/GBR), Hyundai i20 R5, +59,7 Sek. 4. Loubet/Landais (FRA/FRA), SKODA FABIA R5 evo, +1.03,8 Min.** 5. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), SKODA FABIA R5 evo, +1.08,9 Min. 6. Katsuta/Barrit (JPN/GBR), Ford Fiesta R5 MK II, +3.21,5 Min. 7. Fourmaux/Jamoul (FRA/BEL), Ford Fiesta R5, +3.35,6 Min.** 8. Bulacia-Wilkinson/Cretu (BOL/ARG), SKODA FABIA R5, +3.53,9 Min.** 9. Andolfi/Inglesi (ITA/ITA), SKODA FABIA R5, +4.37,9 Min.** 10. Kopecky/Hlousek (CZE/CZE), SKODA FABIA R5 evo, +4.47,0 Min.***

** Privatfahrer, die in der WRC 2-Kategorie punkteberechtigt sind *** von Herstellern nominierte Teams, die in der WRC 2 Pro-Kategorie punkteberechtigt sind

Zwischenstand WRC 2 Pro/Fahrer (nach 12 von 14 Läufen)

1. Kalle Rovanperä (FIN), SKODA, 176 Punkte 2. Gus Greensmith (GBR), Ford, 125 Punkte 3. Mads Ostberg (NOR), Citroën, 120 Punkte 4. Jan Kopecky (CZE), SKODA, 97 Punkte

Zwischenstand WRC 2 Pro/Hersteller (nach 12 von 14 Läufen)

1. SKODA, 300 Punkte 2. Ford, 247 Punkte 3. Citroën, 120 Punkte

Zahl des Tages: 2

Zwei Läufe vor dem Finale der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2019 kann das SKODA FABIA R5 evo Team Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) in der WRC 2 Pro-Meisterschaft nicht mehr eingeholt werden.*

Der Kalender 2019 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2 Pro)

Veranstaltung Datum Rallye Monte Carlo 24.01.-27.01.2019 Rallye Schweden 14.02.-17.02.2019 Rallye Mexiko 07.03.-10.03.2019 Rallye Frankreich 28.03.-31.03.2019 Rallye Argentinien 25.04.-28.04.2019 Rallye Chile 09.05.-12.05.2019 Rallye Portugal 30.05.-02.06.2019 Rallye Italien 13.06.-16.06.2019 Rallye Finnland 01.08.-04.08.2019 Rallye Deutschland 22.08.-25.08.2019 Rallye Türkei 12.09.-15.09.2019 Rallye Großbritannien 03.10.-06.10.2019 Rallye Spanien 24.10.-27.10.2019 Rallye Australien 14.11.-17.11.2019

Quelle: Skoda Auto Deutschland GmbH (ots)