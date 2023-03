PENNY DEL Viertelfinale: Mannheim gleicht in der Serie gegen Köln aus

Die Haie gegen Adler: das ist in dieser Viertelfinal-Serie auch im 4. Spiel noch immer Spektakel. Mannheim siegt 7:3 in Köln, gleicht zum 2:2 aus und kann am Freitag (ab 19 Uhr live bei MagentaSport) mit dem ersten Heimsieg dieser Serie vielleicht in Führung gehen. "Wir waren im Konterspiel stark, in Überzahl stark. Ja, das war ein sehr gutes Spiel. Aber es ist nur eins", mahnte sogleich Mannheims Doppel-Torschütze Stefan Loibl: "Wir brauchen fürs nächste Spiel wieder vollen Fokus. Wir können jetzt nicht meinen, dass es vorbei ist."

Kölns Zachary Sill monierte einen schwachen Start, zu wenig Kampf. "Es waren sicher mehrere Punkte, die nicht funktioniert haben wie nur der eine. Wir wissen, wie wir dort gewinnen können." Ingolstadt überrumpelt Düsseldorf in weniger als einer Minute mit einem Doppelpack: 2:1-Sieg, 3:1-Führung in der Serie. DEG-Coach Roger Hansson hatte der "Sekundenschlaf" nach 1:0-Führung bis ins letzte Drittel verärgert: "Wir haben 30 Sekunden geschlafen. Das reicht." Hansson und die Düsseldorfer Hoffnung, am Freitag auf 2:3 (ab 19 Uhr live bei MagentaSport) in der Serie zu verkürzen: "Der Wille ist da und die Hoffnung auch."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Playoff-Viertelfinals am Dienstag. Morgen geht es ab 18.45 Uhr weiter mit Bremerhaven gegen München (Stand: 2:1), ab 19.15 Uhr live: Wolfsburg gegen Straubing (Stand 2:1). Und am Freitag geht´s ab 19 Uhr mit 4 Spielen in der Konferenz oder als Einzelspiel bei MagentaSport richtig zur Sache. Kölner Haie - Adler Mannheim 3:7 (Serie: 2:2) Auch die Kölner können den Heimfluch der Serie nicht beenden: schon nach 16 Sekunden führen die Mannheimer mit 1:0, bauen den Vorsprung zwischenzeitlich auf 3:0 und 4:1 aus. Landen immer dann einen Treffer, wenn die Kölner näher heranzukommen drohen. "Das war sicher ein schlechter Start", Zachary Sill hat einige Verbesserungsansätze für das Spiel 5 in Mannheim: "Wir waren nicht hart genug. Es ist schwierig zu sagen, was alles nicht funktioniert hat. Es waren sicher mehrere Punkte, die nicht funktioniert haben wie nur der eine." Sills Ausblick auf den Freitag in Mannheim, wo die Kölner schon zweimal siegten: "Wir wissen, wie wir dort gewinnen können. Das wird ein neuer Kampf. Das Spiel heute müssen wir schnell vergessen und nach vorne schauen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ekFZRW11NC9BZ1hhSGxoWmQyaWx6aFgxdTNxcERQek1HVGdoVW4wK2FLUT0= Mannheims Stefan Loibl traf zweimal: "Wir haben einen guten Start erwischt. Wir waren im Konterspiel stark, in Überzahl stark. Ja, das war ein sehr gutes Spiel. Aber es ist nur eins....Wir brauchen fürs nächste Spiel wieder vollen Fokus. Wir können jetzt nicht meinen, dass es vorbei ist." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZkJJcllRRVBRdzMybDZGMzNnanBhNmtvbk9wckFDN0ozeUlKQmhINXRPWT0= Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt 1:2 (Serie: 1:3) Die DEG führt bis letzte Drittel mit 1:0, dann der Doppelpack der Ingolstädter zum 2:1-Erfolg, bedeutet 3:1 in der Viertelfinal-Serie. "Total bitter, wir sollten die 1:0-Führung eigentlich über die Zeit bringen. Wir waren einen Schritt zu spät", findet Nicolas Geitner. Am Freitag kann der ERC den Halbfinaleinzug klarmachen. Ingolstadts Daniel Pietta ist noch nicht ganz so weit in den Gedanken: "Wenn wir unser Eishockey aufs Eis bringen, eigentlich die ganze Serie bis jetzt, vielleicht bis aufs 2. Drittel heute, dann sieht das ganz gut aus. Aber wir müssen es erstmal machen. Düsseldorf ist ein guter Gegner. Gut strukturiert, gut gecoacht und hat gute Einzelspieler, einen guten Torwart hinten drin. Wir müssen den Weg finden, am Freitag den Sack zuzumachen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c0JNVUtFdzRHSVdkWmduRGJjN0NIMytERDZ4UkZKbkUyNFN1ZFQyK2Qzbz0= DEG-Coach-Roger Hansson erklärte deutlich, warum sein Team verloren hat: "Wir haben 30 Sekunden geschlafen. Das reicht. Wir haben einen freien Mann stehen und haben ihn nicht genutzt. Vielleicht waren wir auch ein bisschen müde. Vielleicht sind auch die Entscheidungen dann ein bisschen zu langsam. Beim 2. Tor haben wir in der offensiven Zone angefangen, haben die Scheibe nicht kontrolliert. Und dann sind wir nicht sortiert in der eigenen Zone." Hansson zum Freitag in Ingolstadt: "Der Wille ist da und die Hoffnung auch. Jetzt müssen wir das umdrehen am Freitag." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MytSRlhMWmk0RVNTTFNjRWN3WXhMM0k0TVNDWUZBb2Qvb3NjQmxkRmVaYz0= Ingolstadts Doppelschlag in einer Minute: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cWlaZXJjb2VTd3JVN3RtQjZsV25WNGlQTzhVMHhER1FDZkxQRytTek1zaz0= Die PENNY-DEL live bei MagentaSport: Viertelfinale - 4. Runde: Mittwoch, 22.03.2023 Ab 18.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München Ab 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Straubing Tigers Viertelfinale - 5. Runde: Freitag, 24.03.2023 Ab 19.00 Uhr live im Einzelspiel oder in der Konferenz: Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim - Kölner Haie, EHC Red Bull München - Pinguins Bremerhaven, ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG Quelle: MagentaSport (ots)