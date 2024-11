Rüdiger Klos (AfD): „Obdachlose im Landkreis Tuttlingen und Schwarzwald-Baar“

„Dass das Land Baden-Württemberg mit 92.675 die meisten Obdachlosen hat, obwohl es von der Bevölkerungszahl nur an dritter Stelle steht, zeigt, dass die Landesregierung falsche Prioritäten setzt.“ Mit diesen Worten bewertet der rechtspolitische AfD-Fraktionssprecher Rüdiger Klos MdL die Antwort der Landesregierung auf seine Kleine Anfrage (Drs. 17/7703).

Klos weiter: „Seit den 1990er Jahren wurden immer weniger Sozialwohnungen gebaut, zudem hat die Zuwanderung der letzten Jahre die Situation auf dem Wohnungsmarkt verschärft: Bezahlbarer Wohnraum ist knapp, dadurch steigen auch die Preise, sodass zunehmend Menschen mit niedrigem Einkommen von den Mieten überfordert sind.

Das Land muss wieder mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren, zudem die Unterstützung für kommunale und regionale Initiativen wie in Tuttlingen den Dornahof und den Förderverein Wärmestube oder in Stuttgart das MedMobil erhöhen. Investitionen in Gender- oder Rechtsextremismuslehrstühle dagegen sind der völlig falsche Weg.“

Quelle: AfD BW