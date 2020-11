CDU gibt Landesregierung Mitschuld an Corona-Entwicklung in Hildburghausen

Die Thüringer CDU hat der Landesregierung eine Mitschuld an der dramatischen Corona-Entwicklung im Landkreis Hildburghausen zugewiesen. "Zur Verschärfung hat die zögerliche Reaktion des rot-rot-grünen Bildungsministeriums beigetragen, das nötige Schließungen trotz dringlicher Bitten aus dem Landkreis zu lange blockiert hat", sagte der Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Der Landkreis und seine Schulen seien bei der Anwendung des Stufenkonzeptes "komplett alleine gelassen" worden, kritisierte Voigt. Im Kreis Hildburghausen stieg die Inzidenz inzwischen auf über 600 je 100.000 Einwohner und damit an die Spitze aller Corona-Risikogebiete in Deutschland.



Das Gesundheitsministerium in Erfurt sieht eine Hochzeitsfeier mit 81 Gästen am 10. Oktober in Hildburghausen als "auslösendes Ereignis". Unter den Gästen habe es in der Folge mindestens 26 positive Fälle gegeben. Am Mittwoch waren rund 400 Menschen trotz Ausgangssperre zu einem Großteil ohne Abstand und Masken singend durch Hildburghausen gezogen.

Quelle: Rheinische Post (ots)