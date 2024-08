NRW-Innenminister Herbert Reul: Abschiebesystem muss neu bedacht werden

Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), hält die Kritik von NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (B'90/Die Grünen) am Abschiebesystem für berechtigt.

Im phoenix-Interview sagt Reul nach dem Innenausschuss zum Solingen-Attentat im NRW-Landtag: "Ich teile die Auffassung total. Wenn wir ein Abschiebesystem haben, was so verkompliziert und verrechtlicht ist, das am Ende sich selber Beinchen stellt, dann ist das falsch, dann muss das neu bedacht werden." Dafür sei am Ende aber "die andere Kollegin für zuständig", betont der NRW-Innenminister mit Blick auf Josefine Paul.



Im Zuge dessen begrüßt Reul auch den Abschiebeflug von 28 Straftätern nach Afghanistan, habe er vor Jahren doch bereits selbst einen Vorschlag dazu gemacht. Reul sei "innerlich richtig erleichtert, dass es jetzt endlich mal klappt". Dazu sagt er: "Ich hoffe, es wird nicht der letzte sein."

Quelle: PHOENIX (ots)