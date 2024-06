Thüringer CDU will Zusammenarbeit mit BSW nicht ausschließen

Nach der Ansage von CDU-Chef Friedrich Merz, nicht mit dem BSW von Sahra Wagenknecht zusammenarbeiten zu wollen, geht die Thüringer CDU auf Distanz. Mario Voigt, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen, sagte der "Bild": "Friedrich Merz hat für die Bundesebene gesprochen. Wir führen als Thüringer Union keine Koalitionsdebatten. Wir wollen stärkste Kraft werden, um einen Politikwechsel herbeizuführen."

Anschließend wolle sich die Landes-CDU an "konkreten Themen" orientieren, so Voigt. "Dann führen wir Gespräche darüber, mit wem wir die Probleme gemeinsam lösen können." Der frühere Thüringer CDU-Landeschef Mike Mohring verweist darauf, dass die Parteien, mit denen die Bundes-CDU keine Zusammenarbeit möchte, in seinem Bundesland mehr als die Hälfte der Wähler auf sich vereinen.

"Bei der Europawahl haben die Brandmauer-Parteien in Thüringen 51,4 Prozent geholt." In Umfragen zur Landtagswahl stünden sie noch besser da. Mohring warnt davor, neue Brandmauern wie zur AfD hochzuziehen, da die CDU Mehrheiten brauche: "Wir wollen regieren und Thüringen besser machen, aber die Leute können auch rechnen und wissen, dass dies gemessen an den 23 Prozent zur Europawahl weit weg zur Mehrheit ist."

