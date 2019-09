Grüne wollen mehr Investitionen zur Bekämpfung von Waldbränden

Die Grünen fordern von der Bundesregierung mehr Investitionen für die Bekämpfung von Waldbränden. Das geht aus einer Reihe von Anträgen der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, mit denen sich der Innenausschuss am Mittwoch befassen wird und über welche die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten.

Unter anderem wollten die Grünen, dass Deutschland für 25 Millionen Euro fünf neue Hubschrauber vom Typ "Super Puma" kauft, um damit besser aus der Luft Waldbrände bekämpfen zu können. 90 Prozent der Beschaffungskosten für die Hubschrauber könnten dabei von der EU übernommen werden, sofern Deutschland die Geräte anschließend auch anderen EU-Staaten bei Einsätzen im Kampf gegen Naturkatastrophen zur Verfügung stelle, heißt es in Anträgen weiter. Zudem fordert die Grünen-Bundestagsfraktion zehn Millionen Euro mehr im Haushalt des Bundes für Katastrophenschutz.



Mit dem Geld sollten Spezialfahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung gekauft werden. Die Löschfahrzeuge, die Feuerwehren derzeit einsetzten, seien häufig schon allein aufgrund ihrer Größe ungeeignet für den Einsatz im Wald, heißt es zur Begründung. Die Bundesregierung müsse deshalb die Länder beim Aufbau von Spezialressourcen unterstützen. Zudem solle die Bundesregierung Ehrenamtliche im Bevölkerungsschutz stärker fördern, heißt es in den Anträgen. Dafür fordere die Grünen-Bundestagsfraktion eine zusätzliche Million Euro. Am heutigen Mittwoch diskutieren die Fraktionen den Antrag der Grünen zum besseren Schutz vor Waldbränden im Innenausschuss des Bundestages. "Die Hitzesommer und Waldbrände der vergangenen zwei Jahren sollten die Bundesregierung alarmieren", sagte Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Man müsse Katastrophenschutz "viel stärker als europäische Aufgabe begreifen", so die Grünen-Politikerin weiter. Leider lasse die Bundesregierung bisher eine solche Perspektive vermissen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur