Landesliste der AfD Niedersachsen: 23 Kandidaten bewerben sich für den Landtag

„Die Liste steht, und wir gehen mit starken Kandidaten in den Wahlkampf“, erklärte Frank Rinck, Vorsitzender der AfD Niedersachsen. Bis zum Sonntag wählten die rund 120 AfD-Delegierten bei der Aufstellungsversammlung in Brettorf insgesamt 23 Kandidaten für die Wahl des Niedersächsischen Landtages am 9. Oktober.

Damit ist die Landesliste komplett. Eine weitere Aufstellungsversammlung, die für das nächste Wochenende angedacht war, ist nicht mehr nötig. „Ein gelungenes Wochenende. Die Landesliste so zügig und so ausgewogen zu bestimmen, ist ein Ergebnis großer Einigkeit und Geschlossenheit. Das wird unser Jahr“, so Frank Rinck. Die Plätze eins bis zehn wurden am Samstag gewählt. Am Sonntag wurden aufgestellt:

1. Stefan Marzischewski-Drewes, Gifhorn 2. Ansgar Schledde, Schüttorf 3. Jens-Christoph Brockmann, Landkreis Celle 4. Klaus Wichmann, Verden 5. Peer Lilienthal, Barsinghausen 6. Delia Klages, Gemeinde Emmerthal 7. Stephan Bothe, Lüneburg 8. Alfred Dannenberg, Heidekreis 9. Harm Rykena, Gemeinde Großenkneten 10. Marcel Queckemeyer, Bippen 11: Dr. Dr. Jozef Rakicky, Helmstedt 12: Thorsten Paul Moriße, Wilhelmshaven 13: Holger Kühnlenz, Unterems 14: Omid Najafi, Hannover 15: Jessica Miriam Schülke, Wunstorf 16: Vanessa Behrend 17: Dennis Jahn 18: Jürgen Pastewski, Nordhorn 19: Dr. Ingo Kerzel 20: Rainer Sekula 21:David Schmalstieg 22: Alfons Muhle 23: Rene Kühn Quelle: AfD Deutschland