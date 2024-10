Audretsch: Gerechtigkeit im Bundestagswahlkampf zentrales Thema

Der neue Wahlkampfleiter der Grünen, Bundestagsfraktions-Vize Andreas Audretsch, setzt auf die Geschlossenheit seiner Partei im Bundestagswahlkampf und sieht eine Debatte über Gerechtigkeit als das zentrale Thema der Grünen. "Wir starten gemeinsam in was Neues. Als Team, mit Robert Habeck an der Spitze", sagte Audretsch der "Rheinischen Post".

"Die Inhalte erarbeiten wir gemeinsam, zentral wird dabei ein neuer Diskurs über Gerechtigkeit. Wir wollen Milliarden investieren, um unsere Schulen zu modernisieren, eine Frage der Gerechtigkeit für unsere Kinder", so der Grünen-Politiker. "Und wir wollen Gerechtigkeitslücken in der Steuer schließen." Es sei nicht zu erklären, dass sich einige wenige sehr reiche Menschen der gesellschaftlichen Verantwortung entzögen. "Das wird ein wichtiger Teil unserer Debatte zur Aufstellung für die Bundestagswahl." Quelle: dts Nachrichtenagentur