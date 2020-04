Bericht: Merkel will telefonische Krankschreibungen weiter erlauben

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) pocht offenbar darauf, dass Ärzte ihre Patienten wieder am Telefon krankschreiben dürfen. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf "politische Kreise".

Demnach stellt Merkel sich gegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Spahn besteht nach Informationen der Zeitung auf ein Ende der Ausnahmeregelungen, um Missbräuche auszuschließen. Am Freitag hatte das höchste Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, der Gemeinsame Bundesausschuss, beschlossen, die wegen des Coronavirus geschaffene Sonderregelung nicht zu verlängern, wonach Ärzte bei Patienten mit leichten Atemwegsbeschwerden Krankschreibungen nach Diagnose per Telefon vornehmen dürfen. Der Beschluss hatte Kritik in der SPD und bei Ärztevertretern ausgelöst.

Quelle: dts Nachrichtenagentur