Dröge weist Kritik an Habecks Wirtschaftspolitik zurück

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, hat Kritik der Spitzenverbände der Wirtschaft an der Politik von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zurückgewiesen. In klimaneutralen Investitionen liege eine Zukunft für den Wirtschaftsstandort, sagte Dröge der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv am Mittwoch. "Wer immer zurückschaut, der wird am Ende niemals die Zukunft gestalten können."

Beschäftigte etwa bei VW, Thyssenkrupp und Ford demonstrierten gerade für die Zukunft ihrer Jobs und die liege allein in diesen klimaneutralen Ausgaben, sagte die Grünen-Politikerin. "Und das ist auch die grüne Überzeugung."



Dröge räumte ein, dass die Wirtschaftszahlen nicht gut sind. Als Hauptgrund nannte sie eine generelle Investitionsschwäche im Land. Deshalb müsse man die Schuldenbremse reformieren, so Dröge. "Es waren bislang Christian Lindner und Friedrich Merz, die dazu nicht bereit waren." Quelle: dts Nachrichtenagentur