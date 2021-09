AfD Bundestagsreden (8.9): Schulden-Turbo beraubt nächste Generation!

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Volker Münz rechnet vor, wie viele Generationen nach uns noch Schuldendienst leisten müssen für die Kredite, die die Bundesregierung seit letztem Jahr ohne Rücksicht auf Verluste aufgenommen hat.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Albrecht Glaser: Wir müssen noch deutlich mehr Stimmen erzielen!

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Albrecht Glaser gehört zu den Gründungsmitgliedern der AfD und hat die Partei mit vielen programmatischen Denkanstößen geprägt – zuletzt auf dem Bundesparteitag in Kalkar, wo die AfD ihr Rentenkonzept beschloss und Glaser dazu eine Rede hielt. Bei der bevorstehenden Bundestagswahl tritt Glaser erneut für die AfD an. Im Interview mit „AfD TV“ blickt er auf eine bewegte Parteigeschichte zurück und schaut zugleich in die Zukunft.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Quelle: AfD Deutschland