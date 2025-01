Arbeitsminister gegen Inflationsausgleich für Rentner

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) spricht sich gegen einen Inflationsausgleich für Rentner in Form einer Einmalzahlung aus. Er könne die Forderung verstehen, weil auch Rentner durch die Inflation gelitten haben, sagte Heil dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Aber vor einer Abkehr von dem Prinzip, dass die Renten den Löhnen folgen, kann ich nur warnen", fügte er hinzu. Von kontinuierlichen Rentenerhöhungen profitierten die Rentner langfristiger und nachhaltiger als von einer Einmalzahlung, so der Minister.



Heil verteidigte zudem die Pläne der SPD, das Rentenniveau langfristig zu sichern. "Wenn wir die Rente nicht stabilisieren, sinkt das Rentenniveau in den nächsten Jahren", warnte er. "Eine heute 50-jährige Krankenschwester hätte 1.100 Euro Rente weniger im Jahr. Diese Rentenlücke für alle, die jetzt noch arbeiten, will ich vermeiden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur