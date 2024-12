Dr. Rainer Balzer MdL: „Eltern fordern erneut G9 für alle Klassen“

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL unterstützt den neuen Volksantrag einer Elterninitiative, dass auch alle Kinder der laufenden G8-Klassen an den Gymnasien in Baden-Württemberg in neun Jahren das Abitur machen können, wenn sie das wollen: „Es ist uns bewusst, dass es nicht einfach ist, für alle Kinder G9 ab sofort anzubieten."

Dr. Balzer weiter: "Dennoch muss das Kultusministerium sich dringend darüber Gedanken machen, wie möglichst viele Kinder von der Schulreform profitieren können, und unbedingt seinen Gesetzesentwurf nachbessern. Wenn Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) die Forderung von vornerein ablehnt, ohne sich damit en Detail auseinandergesetzt zu haben, zeugt das schlicht und einfach von Unwillen und Bequemlichkeit.“ Quelle: AfD BW