FDP-Fraktion will Rentenpaket II in aktueller Form nicht zustimmen

Die FDP-Bundestagsfraktion lehnt das Rentenpaket II in seiner jetzigen Form ab und verlangt, dass die Rentenbeiträge nicht zusätzlich steigen dürfen. "So ist das Rentenpaket im Parlament noch nicht zustimmungsfähig", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, der "Bild".

Ein Teil im Rentenpaket lasse "die Beiträge für die arbeitende Mitte immer weiter steigen", sagte er. "Die arbeitende Mitte braucht aber mehr Geld in der Tasche und nicht weniger." In den parlamentarischen Beratungen, die diese Woche starteten, seien daher "echte Veränderungen nötig", so Vogel.



"Länder wie Schweden machen mit mehr Aktien vor, wie es besser geht: Dort steigt für alle das Rentenniveau, nicht die Beiträge. Diesen Weg müssen wir auch hier noch mutiger gehen", sagte der FDP-Politiker.



Am Freitag will der Bundestag in erster Lesung über das Rentenpaket II beraten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur