Scholz trifft Selenskyj am Freitag in Frankfurt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am Freitag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Frankfurt am Main. Das bestätigte die Bundesregierung am Donnerstag.

Demnach ist ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Scholz und Selenskyj geplant. Der ukrainische Präsident soll dem Vernehmen nach am Freitag auch am Treffen der sogenannten "Ukraine-Kontaktgruppe" auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein teilnehmen. Dort kommen die Verteidigungsminister zusammen, um über den Stand der Ukraine-Unterstützung zu beraten.



Kurz nach Ausbruch des Krieges hatte es das erste Treffen dieser Art gegeben, anschließend dann fast jeden Monat. Das letzte Treffen gab es im Juni. Laut "Spiegel"-Bericht will Selenskyj bei den westlichen Partnern um weitere Waffenlieferungen für den Kampf gegen Russland werben. Dabei gehe es vor allem um weitreichende Raketen und mehr Flugabwehr. Quelle: dts Nachrichtenagentur