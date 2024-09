Grünen-Politiker Pahlke kritisiert Ausweitung von Grenzkontrollen

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Julian Pahlke hat die Entscheidung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kritisiert, zur Senkung der Flüchtlingszahlen Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen einzuführen. "Die Grenzkontrollen zerreißen jedes Mal eine ganze Region", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Bei uns in den Grenzregionen von Niedersachsen bis Bayern sind alle völlig entnervt vom im Stau Stehen, ohne dass das Land dadurch sicherer wird. Wenn man so einknickt, macht man sich zur Pressesprecherin von Merz." Der wolle "die gesellschaftliche Stimmung zum Kochen bringen", sei sicherheitspolitisch aber blank, so Pahlke. "Es ist einfach mutlos, sich als Innenministerin so von Merz treiben zu lassen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur