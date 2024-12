Rund 80.700 Lehrkräfte in NRW in Teilzeit beschäftigt

An den öffentlichen Schulen des Landes NRW haben zum Stichtag 11. November 2024 insgesamt 80.697 Lehrkräfte in Teilzeit gearbeitet. Das geht aus der Antwort von Schulministerin Dorothee Feller (CDU) auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor, über die die "Rheinische Post" (Montagsausgabe) berichtet.

Davon entfielen demnach 45.678 Fälle auf familiäre Teilzeit und 4.965 Fälle auf Teilzeit in Elternzeit. In sogenannter "voraussetzungsloser Teilzeit" arbeiteten 11.850 Lehrer, hinzu kamen noch einmal 3.849 Lehrkräfte, die sich in "Voraussetzungsloser Teilzeit im Blockmodell" befanden. Altersteilzeit gab es den Zahlen nach in 49 Fällen, die übrigen 14.306 Fälle entfielen auf "Sonstige Teilzeit-Gründe".



"Die Personalsituation an unseren Schulen bleibt ein deutlicher Schwachpunkt dieser Landesregierung", sagte die Bildungsexpertin der SPD-Landtagsfraktion, Dilek Engin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur