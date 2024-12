Dr. Rainer Balzer (AfD): „Lehrer kritisieren neue Grundschul-Leistungstests“

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat die Diffamierung von „Kompass 4“ als „neues Grundschul-Abi“ durch die GEW als ideologischen Irrweg zurückgewiesen: „Dass die Testergebnisse so niederschmetternd ausgefallen sind, ist ein Zeichen, was in unseren Grundschulen alles schiefläuft."

Dr. Balzer weiter: "Kompass 4 abzuschaffen, ist ein bildungspolitischer Indikator für die Ablehnung des Leistungsprinzips durch jene, die dieses Prinzip eigentlich entwickeln sollten! Leistungsdruck ist nicht per se negativ, die Testergebnisse sollten für alle Ansporn sein! Kuschelpädagogik dagegen tut den Kindern Unrecht, da sie deren Unterschiedlichkeit ignoriert. Wer nicht rechnen kann und überdies Sprachdefizite aufweist, gehört nicht an ein Gymnasium.“ Quelle: AfD BW