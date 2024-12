Björn Höcke (AfD): Aus "Lilo" wird "Mario"!

Die Linksparteien BSW, SPD und Linke haben mit 28 Stimmen den neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. 23 Stimmen steuerte die CDU bei und darf dafür auch das Maskottchen für diese Amtszeit stellen: Mario Voigt. Mit dem Rücken an der Brandmauer bleibt ihm nicht viel politischer Gestaltungsspielraum. Dies schreibt Björn Höcke (AfD) auf seiner Internetseite.

Höcke weiter: "Aber das Spielchen ist Voigt gewohnt, in der letzten Legislatur stützte er mit seiner CDU Rot-Rot-Grün, und weil er so brav war, belohnt ihn nun Ramelow damit, daß auch er mal in die Staatskanzlei einziehen und selbstgefällig in die Kameras grinsen darf.

Vielleicht hat ihm Bodo Ramelow das Hundekörbchen der Qualzuchtbulldogge »Lilo«, Nachfolgerin von Ramelows verstorbenen Schoßhündchen »Attila«, dagelassen."

Quelle: Björn Höcke