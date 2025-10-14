Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Teurer für Topverdiener! Regierung hebt Grenzen an – Streit um „explodierende" Sozialkosten

Teurer für Topverdiener! Regierung hebt Grenzen an – Streit um „explodierende“ Sozialkosten

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 11:09
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Der Deutschland-Kurier warnt vor „explodierenden Sozialkosten“. Faktisch hat das Kabinett die Rechengrößen 2026 beschlossen – damit steigen u. a. Beitragsbemessungsgrenzen, was vor allem höhere Einkommen trifft, bestätigen BMAS, DRV und Bundesregierung. Die Effekte hängen stark vom individuellen Lohnprofil ab.

Bemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen werden jährlich an die Lohnentwicklung angepasst (2024: +5,16 %). Für Normalverdiener unterhalb der Grenzen ändert sich wenig; wer darüber liegt, zahlt 2026 mehr Beiträge. Gleichzeitige Zusatzbeiträge der Kassen und Pflegebeitragssätze bestimmen die tatsächliche Belastung.

Ob von einer „Explosion“ zu sprechen ist, ist strittig: Historisch schwanken Beitragssätze, während die Bemessungsgrenzen automatisch steigen. Politik und Experten ringen um Gegenmittel – von Effizienzreserven über Steuerzuschüsse bis zu kapitalgedeckten Elementen.

