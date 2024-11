Daniel Lindenschmid: Waffenobergrenze für Jäger?

Der innenpolitische AfD-Fraktionssprecher Daniel Lindenschmid MdL lehnt eine von den Grünen geforderte Waffenobergrenze für Jäger vehement ab: “Diese Forderung ist typisch für die grüne Partei. Kein Wunder, dass sie in der Bevölkerung mehr und mehr wahrgenommen werden als das, was sie sind: eine totalitäre Verbotspartei. In jeden Lebensbereich wollen sie eindringen und Verbot um Verbot erteilen. Nun sind also die Jäger an der Reihe."

Lindenschmid weiter: "Es ist vollkommen unklar, warum diesen auf einmal der Waffenbesitz limitiert werden soll. Die Jäger benötigen ihre Waffen zur Ausübung ihrer Tätigkeit. Verbote sind hier völlig fehl am Platze und widersprechen dem freiheitlichen Grundgedanken unseres Landes. Dass Innenminister Strobl (CDU) dies ebenso ablehnt, ist richtig. Die CDU ist aber nicht gerade für ihre Standfestigkeit bekannt!” Quelle: AfD BW