CDU-Chefin hält Huawei-Ausschluss aus 5G-Netz für möglich

Bundesverteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält es für möglich, dass die Bundesregierung den chinesischen Netzausrüster Huawei doch noch aus dem Bieterverfahren für das deutsche 5G-Mobilfunknetz ausschließen könnte.

"Für mich ist entscheidend: Können wir alle Risiken sicher ausschließen?", sagte Kramp-Karrenbauer dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe). Die Bundesregierung versuche zunächst, die Sicherheitsstandards für alle am Bieterverfahren teilnehmenden Telekommunikationsausrüster so zu definieren, dass fremde Staaten keinen Einfluss auf diese wichtige Infrastruktur nehmen könnten. "Wenn das nicht geht, dann muss man – wie andere Länder – Huawei aus dem Verfahren ausschließen", so die CDU-Chefin weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur