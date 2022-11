AfD: Nur noch bekifft zu ertragen? Was uns Lauterbach (vermutlich) gern sagen würde …

Es wird am Ende das einzige Projekt sein, welches die Ampelregierung tatsächlich auf die Reihe bekommt – also neben der Beförderung unseres Landes zurück ins Mittelalter. Die Rede ist von der Legalisierung von Cannabis, über die sich SPD, Grüne und FDP nun einig sind. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Immerhin: Bekifft erträgt man die vielen Krisen, die die Scholz-Truppe über uns gebracht hat, vielleicht ein wenig besser. SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach jedenfalls freut sich schon – über zusätzliche Steuereinnahmen und über lethargische Bürger, die alles mit sich machen lassen. Wir haben ihm die Gedanken, die ihn tatsächlich umtreiben dürften, auch aussprechen lassen." Hier zum Video: Quelle: AfD Deutschland