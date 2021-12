AfD: "Elendskanzlerin Merkel scheidet aus dem Amt: Und Tschüss!"

Wenn ihr Nachfolger nicht eine ähnlich katastrophale Agenda vertreten würde, dann wäre der heutige Tag eigentlich ein guter Anlass für alle Kirchen, die Glocken läuten zu lassen: Kanzlerin Merkel scheidet nach 16 grauenvollen Jahren endlich aus dem Amt. Sie hinterlässt ein geistiges, moralisches und mentales Trümmerland ohne Zukunft: Das Bildungsniveau ist zerstört, die demographische Bombe tickt, die Strompreise explodieren, die Massen-Zuwanderung untergräbt die Fundamente unserer Gesellschaft und die Energieversorgung ist gefährdet. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Auch außenpolitisch hinterlässt Merkel einen Scherbenhaufen – und im letzten Jahr ihrer Amtszeit bescherte sie uns eine beispiellose Aushöhlung unserer Grundrechte.

Auch wenn ihr Nachfolger wohl kaum eine substanziell bessere Politik umsetzen wird, sollten wir an dieser Stelle daran erinnern: Ohne die AfD würde Angela Merkel vermutlich noch für eine weitere Amtsperiode im Kanzleramt sitzen.

Das ist so gesehen das einzig Gute an Merkels Kanzlerschaft: Sie hat mit ihrer unsäglichen Politik erheblich zur Etablierung der AfD beigetragen und auch international für starke Abwehrreflexe gegen ihre Politik gesorgt. Auch wenn es nicht von ihr beabsichtigt war: Wohl kaum jemand hat die internationalen Gegenbewegungen gegen den Globalismus so sehr befördert wie Angela Merkel. Hoffen wir also, dass immer mehr Bürgern die Augen geöffnet werden, wenn die Folgen ihrer Politik erst einmal richtig kenntlich werden!"

Quelle: AfD Deutschland