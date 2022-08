Habeck vergeudet unser Gas! 7 Tage Deutschland, Ausgabe 34/22

Wer profitiert von der Gaskrise? Wer macht sich die Taschen voll, während der deutsche Verbraucher geschröpft wird? Die Antwort liefert heute im Podcast Tino Chrupalla: Amerikanische Energiemultis reiben sich die Hände, weil sie endlich ihr dreckiges Fracking-Gas zu überteuerten Preisen an uns verkaufen können. „Wir brauchen eine interessengeleitete Außenpolitik“, sagt Tino Chrupalla – vor allem muss sie im Interesse Deutschlands sein! Das ganze Interview mit dem AfD-Bundessprecher in diesem Podcast (ab Minute 28:53)!

Habeck verschwendet und vergeudet unser Gas. Das erklärt Steffen Kotré in „7 Tage Deutschland“. Der energiepolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion zeigt auf, dass im Juli Rekordmengen an Gas, die unsere Winterreserve hätten sein können, zu Strom gemacht wurden. Nicht weil Deutschland Strom brauchte, sondern weil der in Frankreich knapp war. Die Konzerne verdienen, die Bürger werden ausgepresst (ab Minute 34:56).

Unter dem Titel „Der junge Häuptling Winnetou“ kommt dieser Tage ein neuer Kinderfilm in die Kinos. Dazu von Ravensburger ein Buch und ein Puzzle. Und schon bricht in den sozialen Medien linksgrüne Hetze aus. Von „fremdenfeindlichen Stereotypen“ ist die Rede, von „Anlehnung an den Kolonialismus“, von „kultureller Aneignung“. Ravensburger entschuldigt sich beim woken Mainstream und nimmt das Buch ganz schnell aus dem Regal. Das Puzzle gleich mit. Dazu ein Gespräch mit dem stellvertretenden AfD-Bundessprecher Stephan Brandner (ab Minute 11:58).

Und: Panik in der Bundespressekonferenz! SPD-Minister Lauterbach stellt ein neues Gesetz vor, will im Herbst unsere Grundrechte schon wieder massiv einschränken. Kritik kommt nur von der AfD. Darüber reden wir mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der AfD im Bundestag, Martin Sichert. Er sagt: In den meisten europäischen Ländern wird auf die Eigenverantwortung der Bürger gesetzt. Das fordert er auch für Deutschland (ab Minute 02:14).