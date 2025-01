Baudezernent Markus Greitemann soll OB-Kandidat der Kölner CDU werden

Markus Greitemann wird Oberbürgermeister-Kandidat der Kölner CDU. Das geht aus einem Schreiben des Bezirksvorsitzenden Nathanael Liminski an den Kreisvorstand der Kölner CDU hervor, das dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vorliegt. Darin heißt es: "Wir sind überzeugt, dass Markus Greitemann der richtige Kandidat ist, um die Stadt Köln in den nächsten Jahren erfolgreich als Oberbürgermeister zu führen. Er ist ein ergebnisorientierter Macher. Er kann Menschen begeistern und ist verbindlich in seinen Aussagen".

Greitemann ist seit 2018 Baudezernent der Stadt Köln. Die Arbeitsgruppe zur Findung des OB-Kandidaten, die aus den CDU-Politikern Florian Braun, Thomas Breuer, Serap Güler, Janina Jänsch, Oliver Kehrl, Niklas Kienitz, Bernd Petelkau, Fritz Schramma bestand, habe sich einstimmig für Greitemann entscheiden, heißt es in dem Schreiben. "Uns war wichtig, dass wir einen Kandidaten finden, der eine ideelle Beheimatung in der CDU, die nötige Erfahrung in Politik wie in Verwaltung, eine professionelle Herangehensweise an die neue Aufgabe, Führungserfahrung und Teamfähigkeit sowie eine entschlossene Anpackermentalität mit dem klaren Willen für die zweifelsfrei notwendigen Veränderungen in der Stadt in seiner Person vereint", schreibt Liminski an den Kreisvorstand. Der Bezirksvorsitzende war der Leiter der Arbeitsgruppe.

Greitemann hat Architektur studiert, war 24 Jahre in der freien Wirtschaft tätig, davon zehn Jahre mit Auslandserfahrung. 2010 zog er nach Köln und arbeitete acht Jahre als Dezernent der Universität, bevor er zum Dezernenten der Stadt Köln berufen wurde. Seit über 40 Jahren ist er engagiertes Mitglied der CDU. In seiner Heimat Attendorn war er viele Jahre Mitglied in Rat und Kreistag, Fraktionsvorsitzender und Ortsverbandsvorsitzender.

Bei der Kölner CDU hatte sich auch der Kreisvorsitzende Karl Alexander Mandl Chancen auf die OB-Kandidatur ausgerechnet. Am Montag soll der Kreisvorstand über das Votum für Greitemann entscheiden. Nach der Entscheidung im Kreisvorstand will die CDU eine Aufstellungsversammlung durchführen. Er sei "sehr zuversichtlich, dass die CDU in Köln 2025 alle Chancen hat, erfolgreich aus den Wahlen hervorzugehen", schreibt Liminski.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)