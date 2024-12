Dennis Klecker MdL: „Wie die Landwirtschaft Klimaziele erreichen kann“

Der agrarpolitische AfD-Fraktionssprecher Dennis Klecker MdL hat die Hohenheimer Studie zum Umweltschutz in der Landwirtschaft als schallende Ohrfeige für Agrarminister Hauk (CDU) bewertet: „Endlich liest er schwarz auf weiß, dass die Landwirte nicht am Klimawandel schuld sind: Es sei dem Klima einerlei, ob ein Schwein in Baden-Württemberg oder Niedersachsen gehalten wird, musste er sich heute anhören."

Klecker weiter: "Das ist ein Offenbarungseid für die gesamte grünschwarze Weltrettungsesoterik. Dabei ist zugleich erschreckend, dass sich die Tierhaltung aus Baden-Württemberg verlagert hat: Zwar sind die Zahlen nicht gesunken, wohl aber der Selbstversorgergrad. Hauk hat dies jahrelang zugelassen, und für die Zukunft fehlen Wille und Pläne, das zu ändern.“ Quelle: AfD BW