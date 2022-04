Dr. Baum zu Lauterbach: "Was gibt Ihnen das Recht, mich zu entmündigen?"

Die AfD-Bundestagsabgeordnete und erfahrene Zahnärztin Dr. Christina Baum steht beruflich jeden Tag im sogenannten Spreenebel, in den Aerosolen. Dennoch ist Baum bisher kein einziges Mal mit dem Coronavirus infiziert worden. Kein Wunder, dass die Parlamentarierin jegliche Impfpflicht ablehnt. In einem emotionalen Wortbeitrag wendet sie sich persönlich an Gesundheitsminister Karl Lauterbach: „Wer gibt Ihnen das Recht, mich zu entmündigen?“ Diese Frage stellten sich offenbar die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag – denn die Impfpflicht wurde mit den Stimmen der AfD abgelehnt.

Dass Baum bislang vom Coronavirus verschont wurde, führt die Abgeordnet auf ihr offenbar gut funktionierendes Immunsystem zurück. Vielleicht wäre es einmal an der Zeit, wenn die Altparteien über Maßnahmen für die Stärkung des Immunsystems diskutieren würden, anstatt sich in religiöser Art und Weise auf eine Impfung zu fixieren? Jedenfalls gibt es schwere Fälle von Nebenwirkungen und auch Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Baum fragt deshalb, wie Lauterbach trotz dieser Tatsachen eine solche Politik mit seinem Gewissen vereinbaren könne. Sehen Sie hier die Rede im Video:

Quelle: AfD Deutschland