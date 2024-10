Insa: SPD und AfD legen in Wählergunst zu - BSW sackt deutlich ab

SPD und AfD legen in der von Insa gemessenen Wählergunst zu, während das BSW deutlich an Zustimmung verliert. Das berichtet "Bild" unter Berufung auf den aktuellen "Meinungstrend" des Instituts. Wäre demnach am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD auf 16 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr im Vergleich zur Vorwoche. Auch die AfD verbessert sich um einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche und kommt auf 20 Prozent.

Das BSW muss dagegen 1,5 Prozentpunkte abgeben und fällt auf acht Prozent. Die Grünen verlieren einen halben Prozentpunkt und kommen auf 10,5 Prozent. CDU/CSU (31,5 Prozent), FDP (4 Prozent) und Linkspartei (2,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Auch die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf 7,5 Prozent. Insa-Chef Hermann Binkert sagte der "Bild": "Die Union bleibt mit Abstand die stärkste politische Kraft und damit ist Friedrich Merz der Favorit unter den vier Kanzlerkandidaten." Für den Insa-Meinungstrend im Auftrag von "Bild" wurden vom 4. bis zum 7. Oktober 2024 insgesamt 2.010 Bürger befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur