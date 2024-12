Juso-Chef nennt Lindner "absolut unglaubwürdig"

Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer hält die Aussage des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, er habe das "D-Day-Papier" seiner Partei zum Ampel-Aus "nicht zur Kenntnis genommen" für "absolut unglaubwürdig". Die Angelegenheit sei für die FDP lange nicht ausgestanden, sagte Türmer dem Sender ntv.

"Diese ganze Formulierung ist so dubios und lässt so viel Spielraum und vermag es so wenig, endlich den Deckel auf den brodelnden Topf zu machen, dass ich schon davon ausgehe, dass uns in dieser Affäre noch einige Überraschungen auch in Hinblick auf Christian Lindner erwarten."

Der Juso-Chef weiter: "Christian Lindner hat in den letzten Wochen gemeinsam mit seiner FDP ganz neue Maßstäbe gesetzt, was Unglaubwürdigkeit betrifft."

Quelle: dts Nachrichtenagentur