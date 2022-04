Vorauseilende Zensur? „Welt“ löscht Artikel über Corona-Unrecht!

Es war eine Überschrift, die aufhorchen ließ: „Initiative dokumentiert Beleidigungen gegen Ungeimpfte.“ So lautete der Titel eines „Welt“-Artikels, der sich ausgesprochen kritisch mit Entgleisungen und Hetzkommentaren gegenüber Ungeimpften beschäftigte. Der Beitrag berichtete über den Twitter-Hashtag #IchHabeMitgemacht, der besonders aggressive Kommentare von Politikern, Journalisten und Funktionären sammelte. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Der Journalist Burkhard Müller-Ulrich hat auf seiner Webseite sogar ein „Archiv für Corona-Unrecht“ veröffentlicht. Doch wer heute den Link zu dem „Welt“-Artikel aufruft, der erhält nur noch eine Fehlermeldung: „Die gewünschte Seite konnte nicht gefunden werden.“

In der Tat: Die Zeitung hat den brisanten Artikel gelöscht. Offenbar hatte die Redaktion erheblichen Gegenwind erhalten und daraufhin den Mut verloren, weil die Tonalität des Berichts nicht zur vorherrschenden Corona-Hysterie passte. Nur noch über Web-Archive ist der Beitrag über verschlungene Pfade nachlesbar. Die Pressestelle von Axel Springer teilte auf Nachfrage der „Jungen Freiheit“ mit, dass der Text vom Digitalchef gelöscht worden sei, weil er „nicht den Qualitätskriterien von Welt entsprach“. Genaueres wollte man nicht mitteilen: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir dazu nicht mehr sagen.“ Nun, unser Verständnis hält sich in Grenzen – schließlich haben gerade die Massenmedien erheblich zu der beschämenden Hetzkampagne gegen Ungeimpfte beigetragen. Doch „Hass und Hetze“ gibt es laut der vorherrschenden Propaganda eben nur bei „Rechten“ und „Alu-Hüten“. Ein Artikel, der den Hass in ganz anderen Milieus verortet, passte da offenbar nicht ins Bild.

Der ganze Vorgang ist bezeichnend für das politische Meinungsklima in Deutschland: Jene, die sich unentwegt über „Hass und Hetze“ empören, betreiben das Gleiche selbst – allerdings ohne es zu merken und ohne dass die Presse darüber eine kritische Debatte führen kann. Ein Muster, das nicht nur in der Corona-Debatte, sondern auch bei sämtlichen umstrittenen Themen vom Klimawandel bis zur Frauenpolitik zu beobachten ist. Wir brauchen mehr geistige Frischluft, mehr Streitkultur, mehr Meinungspluralismus. Und wir brauchen gerade deshalb die AfD!"

Der Welt-Artikel im Online-Archiv: https://web.archive.org/web/20220412141953/https://www.welt.de/politik/article238131137/Corona-Impfung-Initiative-dokumentiert-Beleidigungen-gegen-Ungeimpfte.html

Quelle: AfD Deutschland