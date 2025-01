Joachim Steyer MdL: Fachkräftemangel im Handwerk – 35 Jahre Versagen der Politik

„Seit über 35 Jahren herrscht in Baden-Württemberg Fachkräftemangel im Handwerk.“ Mit diesen Worten begann der handwerkspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Joachim Steyer MdL, heute (29.1.25) seinen Debattenbeitrag zum Handwerksantrag der CDU-Fraktion. „Seit über 35 Jahren haben Sie es nicht geschafft, das Problem in den Griff zu bekommen."

Steyer weiter: "Auch die millionenfache Einwanderung angeblicher Fachkräfte hat zu keiner Verbesserung geführt. Was für ein Komplett-Versagen! Sie sollten dringend verstehen, dass man die Ursachen bekämpfen muss und nicht die Symptome.

Wenn Sie jetzt gleich behaupten, dass ich als Handwerksmeister mit 42 Jahren Berufserfahrung Unsinn erzähle, dann frage ich Sie: Warum haben Sie trotz Ihrer Maßnahmen das Problem immer noch nicht gelöst und warum sprechen wir heute schon wieder darüber? Es gäbe noch sehr viel mehr zu sagen. Leider ist die Redezeit begrenzt.“

„Ich bin überzeugt, wenn Sie allein diese von mir vorgeschlagenen Punkte anfangen umzusetzen, dann werden wir den Fachkräftemangel im Handwerk sehr schnell in den Griff bekommen. Doch stattdessen werfen Sie jungen Menschen lieber das Abitur hinterher und sorgen dafür, dass niemand mehr Handwerker werden will. Die fehlende Wertschätzung, überbordende Bürokratie und ein schlechter Verdienst machen das Handwerk unattraktiv. Viele Betriebe geben auf, weil sie keine Lehrlinge mehr finden oder weil Bürokratie ihre Arbeit lähmt. Sollten Sie aber, wie in den letzten 35 Jahren, so weitermachen, dann werden wir immer und immer wieder hier stehen und die gleiche Debatte führen. Auch noch in 35 Jahren.“

Quelle: AfD BW