Bayern erwägt Orden für "Helden von Würzburg"

Die bayerische Staatsregierung erwägt eine besondere Ehrung für die Menschen, die sich am Freitag in Würzburg einem mit einem Messer bewaffneten Angreifer in den Weg gestellt hatten. "Ganz klar, das sind echte Helden", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) überlege, wie diese Menschen für ihr couragiertes Eintreten in nächster Zeit besonders geehrt werden könnten. Herrmann brachte dafür die Bayerische Rettungsmedaille ins Spiel. Sie sei bestimmt für "Menschen, die ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um andere Menschenleben zu retten".

Dies scheine hier der Fall zu sein, denn ohne das "sehr couragierte und heldenhafte Verhalten" von Passanten wären "möglicherweise weitere Menschen dem Täter zum Opfer gefallen." Quelle: dts Nachrichtenagentur