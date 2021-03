Hamburg: Aufhebung der Maskenpflicht für Jogger ist richtiges Signal

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat am heutigen Freitag entschieden, dass die allgemeine Maskenpflicht beim Joggen an Alster, Elbe und im Jenischpark unverhältnismäßig ist.

Dazu der Vorsitzende der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Dirk Nockemann: „Das ist ein richtiges und wichtiges Signal. Der Senat und große Teile der Opposition haben längst Maß und Mitte in der Coronakrise verloren. Auf die Gerichte ist Verlass. Sie bestätigen damit die Kritik der AfD an den überzogenen Corona-Maßnahmen.“

Quelle: AfD Deutschland