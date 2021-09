CDU-Landeschef will Sebastian Putz als Bildungsstaatssekretär

Sachsen-Anhalts bisheriger Verkehrsstaatssekretär Sebastian Putz (CDU) soll nach dem Wunsch von CDU-Landeschef Sven Schulze in gleicher Funktion ins Bildungsministerium wechseln. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe) unter Berufung auf gut informierte Kreise. Schulze selbst wollte die Personalie nicht kommentieren.

Auch die designierte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) äußert sich nicht konkreten Personalvorschlägen, stellt aber Bedingungen. "Wir haben in der Schule große Herausforderungen: die Gewinnung neuer Lehrer, die Digitalisierung, die Lernrückstände aufgrund der pandemischen Lage", sagte Feußner auf MZ-Anfrage. "Deshalb hätte ich gern einen Fachmann oder eine Fachfrau für den Posten."

Putz hatte bislang mit Bildung nichts zu tun. Verkehrsminister Webel hatte den promovierten Politikwissenschaftler aus der Berliner CDU-Zentrale in sein Haus geholt, zunächst als persönlichen Referenten und Büroleiter, dann als Staatssekretär. Putz, der in Halle studiert hat und mit seiner Familie in Lostau (Jerichower Land) lebt, gilt innerhalb der Landes-CDU als gut vernetzt. Er selbst wollte sich nicht äußern.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)