AfD: Lügenminister Habeck täuscht die Bürger!

Es ist unfassbar, dass dieser Mann Bundeskanzler werden will: Wirtschaftsminister Habeck hat nicht nur Deutschlands völlige Deindustrialisierung vollstreckt – er fällt auch mit dreisten Lügen auf. „Die Inflation geht zurück“, behauptet Habeck in Bundestag. In Wahrheit geht das Statistische Bundesamt für November von einer Inflationsrate von 2,2 Prozent aus – gegenüber 2,0 Prozent im Vormonat. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Lüge Nummer zwei: „Die Strompreise für die Industrie sind so niedrig wie seit dem Jahr 2017 nicht mehr.“ Die Fakten: Große Industriebetriebe etwa in der Stahl- und Chemieindustrie bezahlen durchschnittlich 13,94 Cent pro Kilowattstunde Strom und somit rund 40 Prozent mehr als 2017 (9,96 Cent). Dabei muss man bedenken: Sinkende Inflationsraten bedeuten nicht, dass die Preise sinken – sie bedeuten nur, dass die Preise nicht mehr so schnell steigen wie vorher. Erst wenn die Inflationsrate unter null Prozent sinkt und somit eine Deflation vorliegt, sinken die Preise. Habeck spielt sich als Gegner von „Fake News“ auf, dabei ist er selbst ein König der Desinformation. Und nicht vergessen: Diesen Mann kann sich der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz ausdrücklich als Wirtschaftsminister in einer schwarz-grünen Koalition vorstellen! Wer CDU wählt, bekommt also nicht nur grüne Deindustrialisierung und Massenmigration, sondern auch grüne Lügen und Desinformation. Wenn Bürger jedoch ihrem Unmut über Habeck im Internet Luft machen, kommt es schonmal zu einer Hausdurchsuchung, während kriminelle Migranten-Clans sich in aller Seelenruhe ausbreiten können und Islamisten auf offener Straße ein Kalifat fordern. Habeck, Merz und die etablierten Parteien haben jegliche Bodenhaftung und jeden Bezug zum Normalbürger über Bord geworfen. Nur die AfD wird die grüne Deindustrialisierung stoppen und den Lügenschleier der „Energiewende“ beiseiteziehen. Bei uns können sich die Bürger darauf verlassen: Wir machen weder Herrn Habeck noch irgendeinen anderen grünen Politiker zum Minister!" Quelle: AfD Deutschland