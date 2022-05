Aust: Ramelow wirbt Fachkräfte aus der ganzen Welt – Thüringer Landesregierung vertreibt sein Fachkräfte

Bodo Ramelow hat in seiner Funktion als Bundesratspräsident bei seiner Reise nach Rumänien um Fachkräfte geworben. Dazu sagt der sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Thüringen, René Aust: „Bodo Ramelow turnt durch die Welt und wirbt vermeintliche Fachkräfte an, währenddessen brennt in seinem Bundesland Thüringen die Frage nach zukünftigen Fachkräften in den Gesundheitsfachberufen stärker denn je."

Aust weiter: "Hier führt die Landesregierung wieder Schulgeld für junge Leute ein, die eine Ausbildung in den von Personalmangel betroffenen Gesundheitsfachberufen ein. Während Ramelow also in der Welt Fachkräfte anwirbt, vertreibt seine Landesregierung künftige Fachkräfte aus Thüringen. Unsozial, weltfremd und blind für die Zukunft! Unsere Forderung ist glasklar und sie muss sofort umgesetzt werden: Rückkehr zur Schulgeldfreiheit für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Masseure, Logopäden und weitere betroffene Ausbildungsberufe. Das Land muss für den bereits jetzt angerichteten Schaden aufkommen und die Landesregierung sich bei den Betroffenen für die Verunsicherung, Zukunftsangst und Tränen entschuldigen!“ Quelle: AfD Deutschland