Rüdiger Klos MdL: An Vartas Insolvenz ist Hermann schuld!

Der stellv. verkehrspolitische AfD-Fraktionssprecher Rüdiger Klos MdL führt die drohende Insolvenz des baden-württembergischen Batteriekonzerns Varta auf die herrschende grüne Verkehrspolitik von Verkehrsminister Hermann (Grüne) zurück: „Unser Bundesland ist erneut um ein starkes Wirtschaftsunternehmen ärmer: Der schwäbische Batteriekonzern Varta wird wohl Insolvenz anmelden müssen. Schuld daran ist die vollkommen abstruse Klimapolitik der Landesregierung, und insbesondere die völlig verkorkste, sogenannte Verkehrswende von Verkehrsminister Hermann."

Klos weiter: "So ist Vartas schlechte wirtschaftliche Entwicklung in erster Linie auf Investitionen in große Lithium-Ionen-Rundzellen zurückzuführen, und damit eindeutig auf den von Hermann propagierten und forcierten Umstieg auf die E-Mobilität.

Diese ist ein verkehrspolitisches und wirtschaftliches Fiasko, was nun auch Varta zu spüren bekommt. Es gibt schlichtweg keine Nachfrage nach E-Autos. Wir müssen endlich raus aus der ideologisch verblendeten Klimapolitik und zurück zu einer vernunftbasierten Verkehrspolitik!“

Quelle: AfD BW