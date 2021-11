Kollegen lästern: Söder mimt „Top Gun“-Pose von Tom Cruise

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Montag das Airbus-Zentrum im oberbayerischen Manching besucht, um dessen 60-jähriges Bestehen zu feiern. Dort hat er eine Pose aus dem US-Actionfilm „Top Gun“ geübt, auf die seine Kollegen mit Spott regiert haben. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Bei dem Fototermin am Zentrum setze sich der CSU-Chef in einen Eurofighter und machte die Daumen-hoch-Geste wie Tom Cruise in dem Kult-Film von 1986. Das richtige Outfit trug er natürlich auch: eine Fliegerjacke. Dazu schrieb er auf Twitter: „Top Gun in Bayern: 60 Jahre Airbus in Manching.“

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Daniel Föst kommentierte den Beitrag: „Ein großes Flugzeug macht noch keinen fähigen Piloten.“

Auch aus den eigenen Unions-Reihen erntete Söder Spott: „Loose cannon meets Top Gun“, postete der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke auf Twitter.

Als „loose cannon“ wird umgangssprachlich eine unberechenbare Person bezeichnet.

Auch andere Twitter-Nutzer reagierten auf die Söder-Selbstdarstellung eifrig: Beispielsweise war da zu lesen: „Achtung, Tiefflieger aus Bayern!“ oder „Gefällt mir ganz gut: #Soeder auf 1 Schleudersitz“."

