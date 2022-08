"Scholz muss weg!" – Protest gegen den Bundeskanzler bei seinem Besuch in Magdeburg

Am Donnerstag demonstrierten Hunderte Menschen in Magdeburg gegen den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Nach Angaben der Polizei kamen mehr als 500 Demonstranten in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt zusammen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach dem Bürgerdialog am vergangenen Sonntag in Berlin stellte sich nun der Bundeskanzler rund 90 Minuten lang den Fragen der Teilnehmenden in Magdeburg. Während des Dialogs verteidigte Scholz die vom Westen verhängten Sanktionen gegen Moskau. Scholz zufolge schwächen die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland das Land wirtschaftlich und tragen zur Beendigung des Krieges bei.



Im Westen sucht man nach wie vor fieberhaft nach Alternativen zur russischen Energie. Die Lebenshaltungskosten in der EU und den USA schießen in die Höhe. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der EU, sank der Handelsbilanzüberschuss im Vergleich zum Vorjahr von 69 auf 36 Milliarden Euro. Auf der Importseite kaufte Deutschland 24 Prozent weniger Energie aus Russland, zahlte aber 51 Prozent mehr. Analysten befürchten schwere Unruhen, wenn sich dieser Trend nicht umkehrt." Quelle: RT DE