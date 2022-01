Forsa: Union zieht mit SPD gleich

Die Union ist in der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa in der Wählergunst mit der SPD gleichgezogen. Beide kommen auf 25 Prozent, so die Erhebung für RTL und n-tv.

Die Union konnte dabei gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzugewinnen, während die Sozialdemokraten einen Punkt verloren. Zulegen konnten unterdessen auch die Grünen: Sie kommen auf 17 Prozent (+1). Die Werte für die FDP (10 Prozent), die Linke (5 Prozent) und die AfD (9 Prozent) blieben zu Beginn des Jahres unverändert. Die sonstigen Parteien kommen auf 9 Prozent (-1). Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden von Forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 3. bis 10. Januar erhoben.

Datenbasis: 3.003 Befragte Quelle: dts Nachrichtenagentur