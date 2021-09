Storch: WDR muss Islamistin entlassen – und zwar sofort

Die vom WDR für die Wissenschaftssendung „Quarks“ vorgesehene Moderatorin Nemi El-Hassan nahm nicht nur an einem antisemitischen Hass-Marsch teil, sondern sie erklärte noch in diesem Sommer ihre Sympathien für antisemitische Positionen und Terroristen. Die Islamistin begrüßte laut Medienberichten mit einem „Like“ unter anderem den Gefängnisausbruch eines Terroristen, der an der Ermordung eines 18-jährigen Israelis beteiligt war.

Beatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin, erklärt: „Wenn WDR-Intendant Tom Buhrow ,erwäge, El-Hassan als Autorin für die Sendung Quarks arbeiten zu lassen‘, verdeutlicht dies das ganze Problem des öffentlich-rechtlichen Propaganda-Fernsehens. Der Staatsfunk-Chef und seine Truppe verherrlichen Multi-Kulti so sehr, dass ihnen jegliches Gespür für eine klare Positionierung gegenüber Antisemiten und Verfassungsfeinden abhandengekommen ist. Deswegen fordern wir als AfD: Den Geldhahn für den Staatsfunk zudrehen und die GEZ-Zwangsgebühr abschaffen.“ Quelle: AfD Deutschland